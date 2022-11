Devrekani Belediyesi, 8 yeni aracı hizmete aldı

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’ın girişimleriyle ilçeye kazandırılan 8 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Devrekani Belediye Başkanlığı tarafından 1 adet kar kürüme ataşmanlı kamyon, 1 adet damperli kamyon, 1 adet vidanjör kuka kanal açma aracı, 1 adet çöp taksi, 1 adet kasalı kamyonet ve 1 adet yol süpürme aracı sıfır olarak alınarak araç parkına kazandırıldı. Ayrıca Devrekani Belediyesi tarafından 1 adet cenaze nakil aracı ile 1 adet midibüste vatandaşların hizmetine sunulmak üzere belediye araç parkına alındı. 6’sı sıfır model, 8 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Törende konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani Belediyesi olarak mevcut araç parkımızı güçlendirmek, ilçe halkına daha hızlı ve verimli hizmet verebilmek için girişimlerimiz sonucu 6’sı sıfır olmak üzere araç parkına 8 yeni araç kattık. Allah nasip ederse vaat etmiş olduğumuz projeleri gerçekleştirmek için bütün gayretimizi sarf ederek çalışmaya devam edeceğiz. Yapacağımız daha çok iş var. Sosyal, kültürel ve tarıma dayalı ekonomi anlayışıyla belediyecilik bağlamında, yaptığımız atılımlar ilçemize adeta çağ atlatıyor. Ama biz, bu güzel ilçenin kadirşinas insanlarına yaptığımız hizmetleri asla yeterli görmüyoruz. Yapacağımız çok iş, kat edeceğimiz daha çok yol var. Bu 4 yıla kısıtlı imkanlarla sığdırdığımız her bir hizmetin temelinde mücadele, kararlılık, samimiyet ve hizmet heyecanı vardır. Bu yolculukta bizlerle her zaman el ve gönül birliği içerisinde çalışan milletvekillerimize, İl Genel Meclisi üyelerimize, muhtarlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il teşkilatıma, ilçe teşkilatıma ve tüm ekip arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Yüreği her zaman bizimle atan, destekleri ve dualarıyla her zaman yanımızda yer alarak bizim hizmet şevk ve heyecanımızı artıran siz halkımıza da teşekkürü bir borç biliyorum. Ve yine projelerimize katkılarından ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza kurumlarımıza, kapılarını ve yüreklerini bizlere her daim açan milletvekillerimize partimizin il ve ilçe teşkilatlarına, hemşerilerimiz adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle oluşturduğumuz bu güven ve gönül köprüsü sayesinde ilçemize daha nice güzellikler katacak ve daha büyük projeleri hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programın ardından vatandaşlara etli pilav ikram edildi.