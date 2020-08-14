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Dev çatlaklar oluştu, köylüler tedirgin oldu
KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNE BAĞLI KARGIN KÖYÜNDE TOPRAKTA OLUŞAN DEV ÇATLAKLAR KÖYLÜLERİ TEDİRGİN ETTİ.
KASTAMONU 14.08.2020, 15:28
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Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Kargın köyünde toprakta oluşan dev çatlaklar köylüleri tedirgin etti.
Tosya’ya bağlı Kargın köyü heyelan sebebiyle boşaltılarak, yeni yerleşim yerine taşınmıştı. Yaklaşık 20 yıl önce peyderpey taşınan köyün arazisinde çatlaklar oluşmaya başladı. Sabah kalktıklarında köyün üst tarafında bulunan arazilerde çatlaklar olduğunu gören köy sakinleri durumu muhtara haber verdi. Geniş bir alanı kaplayan çatlakları gören köylüler tedirgin oldu. İlgili kurumlara müracaatta bulunan muhtar ile köylüler evlerinde korkuyla oturuyor.
Çevredeki kömür ocaklarının da heyelanı tetiklediğini iddia eden köy sakinleri, gerekli tedbirlerin almasını ve bir an önce çözüm bulunmasını istedi.
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