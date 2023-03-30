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Deprem bölgesine bir tır yardım kolisi gönderildi
KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE DEPREMZEDELER İÇİN DÜZENLENEN YARDIM PANAYIRINDAN ELDE EDİLEN GELİR, DEPREM BÖLGESİNE BAĞIŞLANDI.
KASTAMONU 30.03.2023, 13:17
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde hazırlanan bir tır dolusu yardım kolisi, deprem bölgesine gönderildi.
Kahramanmaraş merkez üslü, 11 ili etkileyen deprem bölgesi için yardım seferberliği devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı. Ramazan ayı olması münasebetiyle Devrekani Kaymakamlığı, Devrekani Belediye Başkanlığı, Devrekani Esnaf ve Sanatkarlar Odası başta olmak üzere ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle depremzedeler için yardım kolisi hazırlandı. Hazırlanan bir tır dolası yardım kolileri araca yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.