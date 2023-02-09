Deprem bölgelerine gece de yardımlar devam etti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremlerde zarar görenler için yardım kampanyası başlatılan Kastamonu’da gece saatlerinde de yardım toplanmaya devam edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da depremzedelere yardımlar sürüyor. Düzenlenen yardım kampanyasına Kastamonu’da vatandaşlar gece saatlerinde de yardım paketleri hazırlayarak katkıda bulundu. Yardım etmek isteyen gönüllü vatandaşlar yaşam malzemeleri içeren yardım paketlerini Cumhuriyet Meydanı’na getirdi. Buraya gelen yardımlar görevliler tarafından tek tek ayrıştırılıp, ihtiyaca göre tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.