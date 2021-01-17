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Daday’da pozitif vaka sayısı 4’e düştü
Kastamonu’nun Daday ilçesinde korona virüs salgınında vaka sayısı 4’e kadar düştü.
KASTAMONU 17.01.2021, 09:40
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Kastamonu’nun Daday ilçesinde korona virüs salgınında vaka sayısı 4’e kadar düştü.Daday’da alınan önlemler sonucunda ilçe merkezinde 1 pozitif, 9 temaslı, köylerde ise 3 pozitif, 4 temaslı olmak üzere toplam 4 pozitif pozitif vaka ve 13 temaslı olduğu öğrenildi. Yeni vakaların oluşmaması için yoğun çaba sarf eden yetkililer, vatandaşları temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları ve gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
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