Daday’da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelindeki okullarda güvenli bir ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirler ele alındı. Okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve salgın tedbirleri gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Canberk Herek ve İlçe Emniyet Amirvekili Komiser Yardımcısı Yunus Yalçın, okul idareci ve öğretmenlere alınacak tedbirler hakkında kapsamlı bilgiler verdiler.