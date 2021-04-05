Daday’da öğrenciler kütüphaneyi ziyaret etti

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğrenciler, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Her yıl Mart ayının son haftasında kutlanan Kütüphaneler Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette, öğrenciler kitapları yakından tanıma fırsatı buldu. Daday İlçe Halk Kütüphanesi Müdürvekili Ayhan Yılmaz’dan çalışmalar ve kitaplar hakkında bilgiler alan öğrenciler, ardından Miralay Halit Bey İlkokulunda bulunan Daday’ın ilk ve tek Z kütüphanesini ziyaret etti. Yapılan ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Atatürk Ortaokulu Müdürü Çağlar Yaprak, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdüresi Dilek Davutoğlu Çelikci, Miralay Halit Bey İlkokulu Müdürü Sinan Ahmet Aynacı ve Milli Eğitim Müdürlüğü Büro Sorumlusu Cemil Kılıç katıldı.