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Daday’da kütüphaneler eşgüdüm toplantısı yapıldı

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesinin koordineli olarak ilçelerde düzenlediği Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı, Daday’da yapıldı.

KASTAMONU 05.07.2021, 15:26
Daday’da kütüphaneler eşgüdüm toplantısı yapıldı

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesinin koordineli olarak ilçelerde düzenlediği Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı, Daday’da yapıldı.

Daday İlçe Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Göçmen, Daday İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ayhan Yılmaz olmak üzere 19 ilçenin kütüphane müdürü katıldı. Kütüphanelerin sorunları ve bundan sonra yapılacak olan çalışmaların görüşüldüğü toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi.
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