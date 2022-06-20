Daday’da ’hüsn-i hat’ kursu açıldı

Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hüsn-i hat kursu açıldı.

Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Türk geleneksel sanatlarından biri olan hüsn-i hat kursu açıldı. Hattat Altan Yılmaz tarafından eğitimlerin verilen verileceği kurs, çarşamba günleri 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek. Yaz boyunca ücretsiz olarak eğitimlerin verileceği kursa 11 kursiyer katıldı. Kursa için Daday Halk Eğitimi Merkezinde kayıtların alınmaya devam ettiği belirtildi.