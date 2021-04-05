banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı
Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı
Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzonlu Mustafa
Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzonlu Mustafa
Gözaltındaki amirallere 3 kritik soru!
Gözaltındaki amirallere 3 kritik soru!
Bursa'da sel alarmı!
Bursa'da sel alarmı!

Daday’da emniyet güçleri yangın tatbikatı yaptı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeline yönelik tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

KASTAMONU 05.04.2021, 15:23
2
Daday’da emniyet güçleri yangın tatbikatı yaptı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeline yönelik tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Daday İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta ilk olarak yangın söndürme ve tahliye hakkında teknik bilgiler verildi. Ardından bahçeye hazırlanan düzeneğe benzin dökülerek, emniyet personelinin yakılan ateşi söndürmesi istendi. Yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ve emniyet mensupları, tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu