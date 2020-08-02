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Daday protokolü şehit annesini yalnız bırakmadı
KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE İKAMET EDEN ŞEHİT ANNESİNE BAYRAM ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
KASTAMONU 02.08.2020, 17:07
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Daday ilçe protokolü, Kurban Bayramında şehit ailesini ziyaret ederek yalnız bırakmadı.
Daday ilçesine bağlı Tüfekçi Köyü Sipahioğlu Mahallesi’nde ikamet eden ve 1988 yılında Muş ilinde şehit olan Jandarma Çavuş Ümit Demirci’nin ailesi, Kurban Bayramında unutulmadı. 76 yaşındaki şehit annesi Pakize Demirci’yi ziyaret eden protokolde Daday Kaymakam Vekili Melih Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Atacan, İlçe Emniyet Amirvekili Yasemin Acar yer aldı. İlçe protokolü, şehit annesi Pakize Demirci’nin bayramı kutlandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit annesi Demirci ise protokol üyelerine teşekkür ederek, ikramlarda bulundu.
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