Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Polonya’ya gidecek

Türkiye, İspanya, Polonya ve Litvanya ortaklığında düzenlenen Erasmus Projesi kapsamında öğretmenlerin beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik Polonya’da toplantı düzenlenecek. Toplantıya Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden de katılım olacak.

Türkiye’den Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak olduğu İspanya, Polonya ve Litvanya’nın da ortaklığında 240 bin avro bütçeli Erasmus Projesi kapsamında öğretmenler, beceri ve yeteneklerini geliştirebilmek için tecrübelerini paylaşıyor.

İspanya Devleti Üniversite Bakanlığı Imoned Projesi kapsamında öğretmenler, telekonferans şeklinde bilgi, beceri, yetkinliklerinin geliştirilmesi ve uzaktan eğitim deneyimlerini birbirleriyle paylaşıyor.

Bu kapsamda Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İspanya Devleti Üniversite Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye, İspanya, Polonya ve Litvanya ortaklığında devam eden Imoned Projesi kapsamında 09-10 Kasım 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Krokow şehrinde yapılacak olan TPM Toplantısına katılacak. Toplantıda Daday İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gülseren Anbarcı, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Cemil Kılıç, Atatürk İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Çağlar Yaprak ve Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Lisesi İngilizce Öğretmeni Hülya Karaahmetoğlu yer alacak.

240 bin avro bütçeye sahip proje kapsamında Polonya’nın Krokow şehrinde yapılacak olan TPM toplantısında ortak ülkeler tarafından yapılan çalışmalar değerlendirilerek sunum halinde ortaya konulacak. Görüş alışverişinde bulunularak çevrimiçi öğrenme ortamları hususunda bilgi ve becerilerin arttırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.