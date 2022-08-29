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D100 karayolunda yoldan çıkan otomobil ağaca çarparak durdu
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.
KASTAMONU 29.08.2022, 20:55
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu, Çaykapı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZK 8399 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Şarampolde ilerleyen otomobil, ağaca çarparak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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