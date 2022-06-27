D100 karayolunda otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobil ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 06 BR 2298 plakalı otomobil ile aynı istikametteki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil su kanalına devrildi. Kazada kimliği tespit edilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.