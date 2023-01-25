Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde inşa edilecek Çorbacı Alibeyoğlu Barajı’nın ihalesi tamamlandı 59 milyon lira maliyetli barajın kısa sürede yapımına başlanması hedefleniyor.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani ilçesine yapılacak olan Çorbacı Alibeyoğlu Barajının 59 milyon liraya ihale edildiğini açıkladı. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani ilçemize yapılacak Çorbacı Alibeyoğlu Baraj ihalesine 14 firma teklif vermiştir. Bu teklifler neticesinde en düşük teklif veren firmada barajın inşaatı 59 milyon TL ihale bedeli ile kalmıştır. Baraj şimdiden ülkemize, ilimize ve ilçemize hayırlı olsun inşallah. Rabbim bittiği günüde göstersin” dedi.