Çocuklar, Mehmet Akif Ersoy’un resmini beze taş baskı yaptı

Kastamonu Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılında düzenlenen etkinlikte çocuklar, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un resmini beze taş baskı yaptı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümünde Kastamonu Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte çocuklar, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un resmini beze taş baskı yaptı.

Hazırlanan 12 Mart hatırası fotoğraf köşesinde veliler çocuklarının fotoğraflarını çekti. “Geleneğimizi, geleceğimizle buluşturuyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen taş baskı etkinliği ise çocukların ve ailelerinin beğenisini kazandı. Coğrafi işaretli ürün taş baskı sanatı Kastamonu Belediyesi’nin alanında uzman eğitmenleri tarafından çocuklar ve gençlere öğretildi. Çocuklar, yaptıkları taş baskı örtüleri oluşturulan boyama alanında boyadı. Etkinliğe katılan aileler çocuklarını taş baskı sanatıyla buluşturan Kastamonu Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.