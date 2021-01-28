Çocuk yazarı Miyase Sertbarut, öğrencilerle buluştu

Çocuk edebiyatının önemli yazarları arasında gösterilen Miyase Sertbarut, Kastamonu’da görev yapan Türkçe öğretmenlerinin oluşturduğu Kitap Dostları Platformu aracılığıyla öğrenciler ile söyleyişi de bulundu.

Çocuk edebiyatının önemli yazarları arasında gösterilen Miyase Sertbarut, “Okur yazar buluşması” kapsamında Kastamonu’da görev yapan Türkçe öğretmenlerinin oluşturduğu Kitap Dostları Platformu aracılığıyla öğrenciler ile söyleyişi de bulundu. Miyase Sertbarut, internet üzerinden yapılan ve çok sayıda öğrencinin katıldığı söyleyişi de öğrencilerin kitapları hakkındaki sorularını yanıtladı. Söyleyişi, öğrenciler ile yazar arasında soru cevap şeklinde ilerledi. Sertbarut, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırarak onları kitap okumaya teşvik etti. Söyleyişi kapsamında öğrenciler, daha öncesinden yazarın kitabını alarak okudu ve okudukları kitap hakkında yazara merak ettikleri ve kitap hakkında düşüncelerini aktardılar.

Kitap Dostları Platformundan aktarılan bilgiye göre, etkinlik sayesinde öğrencilerin kitap okumaya olan ilgisinin arttırılmasının amaçlandığını ve önümüzdeki günlerde de benzer etkinliklere imza atmayı planladıkları belirtildi.