Çiftçilere tarım eğitimi

Kastamonu’da çiftçiler, kaliteli ürün alınabilmesi ve bu ürünlerden daha fazla verim elde edilmesi için verilen eğitimlerde bilgilendiriliyor.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile çiftçilere eğitim verilmeye devam ediliyor. Çiftçilerin karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olacak yeteneklerin kazandırılmasının amaçlandığı eğitimlerde, kaliteli ürün alınabilmesi ve bu ürünlerden daha fazla verim elde edilmesi için bilgiler veriliyor. Bu çerçevede Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Subaşı köyünde İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tankırıkulu, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Uğur Ertop, şube personeli, tarım danışmanları ve çiftçilerin katılımı ile çiftçilere eğitim verildi. Eğitim toplantısında Şube Müdürü Uğur Ertop, toplantıları her köyde, mahallede, okulda yapmaya devam edeceklerini belirterek, tarımın gelişmesinde ve yeni teknolojilerin üreticilere ve yeni nesillere aktarılmasında bu organizasyonların aktif rol oynadığını kaydetti.

Eğitimlerle ilgili konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ise, “Erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak, çiftçilerimizin bilgi ve becerilerini artırarak gelir seviyelerini ve üretimde ürün artışı, ürün kalitesi ve standardını yükseltmek amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz. Bu alanda üreticilere ve tüketicilere yönelik eğitim stratejileri geliştiriyoruz, çiftçilerin bilgi ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasını sağlıyoruz. Bu sayede kaliteli üretim ve birim alandan daha fazla verim alınmasını hedefliyoruz” dedi.

Çiftçi eğitim ve yayım toplantısının son kısmında katılımcılar ile birlikte araziye çıkılarak, Yüksek Ziraat Mühendisi Neriman Delge tarafından çiftçilere arazi şartlarında toprak örneğinin nasıl alınacağı hakkında bilgi verildi.