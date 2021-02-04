Cide’de sokak hayvanları aşılandı

Cide Kaymakamlığı, ilçede bulunan sokak hayvanlarının muayenelerini gerçekleştirerek aşılanmasını sağladı.

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam’ın talimatıyla Cide İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan sokak hayvanlarının muayeneleri gerçekleştirilerek aşılanması sağlandı. İlk etapta Cide’de Çayyaka köyü ile Soğuksu bölgesinde bulunan sokak hayvanlarının muayeneleri yapıldı. Ardından muayeneleri yapılan sokak hayvanları aşılandı. Sokak hayvanlarının muayenelerinin yapılarak aşılanmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten hayvanseverler, “Cide Kaymakamlığı ve Cide İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteği ile Çayyaka köyü ve sahili ile Soğuksu bölgesindeki tüm sokak hayvanlarının muayeneleri ve gerekli aşıları yapıldı. Bu etkinlikte emeği geçen gönüllülerimize, desteklerini muayene ve aşı ile sınırlandırmayıp parazit ilaçları ve mama desteğinde de bulunan Kaymakamımız Ömer Sağlam ve Sayın İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Onur Saygın’a teşekkür ederiz” dedi.