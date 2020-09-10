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Cide’de koronavirüs denetimi gerçekleştirildi

CİDE KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN İLÇEDE KORONAVİRÜS DENETİMİ YAPILDI.

KASTAMONU 10.09.2020, 19:06
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Cide’de koronavirüs denetimi gerçekleştirildi

Kastamonu ili Cide Kaymakamlığı tarafından ilçede koronavirüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganı ile Kastamonu’nun Cide ilçesinde kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Tarım Müdür V., İlçe Müftüsü, Esnaf Odası Başkanı, Şoförler Odası Başkanı ve Denetim Ekipleri de katıldı.

Denetimler kapsamında Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, ilçede bulunan otogar, taksi durakları, kıraathaneler, çay ocakları, berber ve kuaförler, marketler, lokantalar ve pazar yerinde incelemelerde bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen ve işletmeler ve müşteriler tarafından alınması gereken tedbirleri yerinde inceleyen Kaymakam Sağlam, diğer tedbirlerle birlikte özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda titizlik ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini işletmelere ve müşterilere hatırlattı.

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