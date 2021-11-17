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CHP’li Erbilgin’e Vidinlioğlu’ndan, FETÖ cevabı:

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Nikahta kurdelesini kestiğin adamlara iyi bak” diyerek kendisine FETÖ suçlamasında bulunan CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’e cevap vererek, “Tüm insanları zan altında bırakmaya utanmıyor musun” dedi.

KASTAMONU 17.11.2021, 10:42
CHP’li Erbilgin’e Vidinlioğlu’ndan, FETÖ cevabı:

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Nikahta kurdelesini kestiğin adamlara iyi bak” diyerek kendisine FETÖ suçlamasında bulunan CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’e cevap vererek, “Tüm insanları zan altında bırakmaya utanmıyor musun” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediye Meclisinde, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’in “Nikahta kurdelesini kestiğin adamlara iyi bak” şeklinde suçlamalarına cevap verdi. Buna karşılık Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin’i insanları zan altında bırakan açıklamalarından dolayı sert bir dille eleştirdi.

FETÖ’cülerin 1980’li yıllarda ortaya çıktığını savunan Başkan Galip Vidinlioğlu, o dönemin toplum sosyologları tarafından mutlaka incelemesi gereken bir dönem olduğunu savundu. 1980 itibariyle Türkiye’de bazı şeylerin dengesinin değiştiğini kaydeden Başkan Vidinlioğlu, “Bu FETÖ ve tayfasının da o dönemde ortaya çıktığı zamandır. Ben o dönemde onlara dedim ki: Biz, sizinle aynı Allah’a inanmıyoruz. Sizinki ile benimki farklı. Nasıl yanı dediler, siz ete kemiğe büründüreceğiniz somutlaştıracağınız bir tanrı inancına sahipsiniz. Siz, arılar petekle Allah yazdı diye inanıyorsunuz ben yazmasa da inanıyorum. Sizin inancınız şarjlı pil gibi, bataryanız bitince inancınızda bitiyor. O yüzden sizinle bizim yolumuz aynı değil, biz yolunuza biz yolumuza. O gündür bugündür bizim yolumuz hiç kesişmedi. Ben memleketin samimi evlatlarını bir şey diyemem. İyi niyetle onların içerisinde yer alanlara bir şey diyemem fakat asla ve kati surette dikkati biran olsun üzerlerinden ayırmamamızın gerekiyor diyorum” dedi.

Bu yapının uzun bir süre bitmeyeceğini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Beni sevmediklerini bildiğim için diyorum ki 3 aydan beri bir kıpırdanma seziyorum. Benimle alakası olmayan bile konularda eleştiri okları üzerime doğru geliyor. Bir yerlerden düğmeye basıldı. Öyle zannediyorum. Bu FETÖ taktiğidir. Bize yargı yolunu gösteren Hikmet Erbilgin Beye, bizler kaç defa yargı yolu açık demedik mi? CHP’nin genel başkanı siyasi cinayetler ibaresini kullandı. Kendi genel başkanına yargı yolunu göstersene o zaman. Ben FETÖ’de kıpırdanma seziyorum deyince bildiklerini aktar yargı yoluna git diyorsun. O zaman kendi genel başkanına da çağrıda bulun. Bugüne kadar ipe sapa gelmeyen iddialarda bulundun. Ben de hepsi için yargıya gitmesini söyledim. Hangisi için yargıya gittin? Sen neden gitmedin? Nikahta kurdelesini kestiğin adamlara bak diyorsun. Hikmet Erbilgin Bey tüm insanları zan altında bırakmaya utanmıyor musun? Benden nikahlarını kıymamı isteyen birileri olursa gidiyorum. Nikâhlarını kıyıveriyorum. Ben ayıramam ki. Burada olmayınca da katılamıyorum. Bu yüzden gönül koyanlar da oluyor. Hikmet Beyin bu insanların hepsinde bir özür borcu bulunuyor. Üç gün sonra nikahını kıydığım birileri gidip Hikmet Beyin karşısına çıksa, ’benim nikahımı Galip Bey kıydı, sen şimdi bize FETÖ’cü mü diyorsun’ derse, ne cevap vereceksin? Hikmet Bey bu insanların nasıl yüzlerine bakacaksın? Bunlar nasıl ifadeler? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum” ifadelerini kullandı.

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