Çeyizlik eşyaların satışından elde edilen 15 bin TL’lik gelir, depremzedelere bağışlandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde sandıktan çıkarttıkları çeyizlik eşyaları yardım panayırında satışa sunan öğretmenler, elde edilen 15 bin TL’lik geliri deprem bölgesine bağışladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yardımlar sürüyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından depremzedeler için yardım panayırı düzenlendi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Eğitimde Tek Yürek” programı çerçevesinde düzenlenen yardım panayırında sandıktan çıkartılan çeyizlik eşyalar başta olmak üzere evlerde yapılan tatlı, kurabiye, kek gibi yiyeceklerde satışa sunuldu.

11 ilde büyük bir yıkıma neden olan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Daday ilçesinde organize edilen yardım panayırında 15 bin TL, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dilek Çelikci, 5. sınıf öğrencileri Meryem Çiftçi ve Furkan Demirkan tarafından AFAD’a verilmek üzere Kaymakam Ayşegül Yıldırım’a sunuldu.

Çeyizlik eşyaların satışından elde edilen 15 bin liralık gelir, AFAD’a ulaştırılmak üzere Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım tarafından teslim alındı.

Ziyarette Kaymakam Yıldırım, öğrencilere anlamlı yardım panayırını düzenledikleri için teşekkür ederek, onlara Dadaylı Yazar Halil Serdar Bıyıklı’nın roman kitabından hediye etti.

“Yardımlarımız devam edecek”

Konuyla ilgili açıklama yapan Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, ilçede yardımların devam edeceğini belirterek, “Öğrencilerimizle velilerimizle el ele vererek böyle bir yardım panayırı düzenledik. Yaklaşık 15 bin TL gibi bir miktar. İlçede geniş çaplı yardım çalışmalarımız devam edecek. Bundan sonrası için de bu tarz etkinler olacak. Genelde maaşlar ayın 15’inden sonra alınıyor özellikle 15’i sonrasında yardımlar yapmayı planlıyoruz. 2 ay sonra da 3 ay sonra da yardımlarımız devam edecek. Birlik olarak, el birliği ile destek verip bu işin altından birlikte kalkacağız” dedi.