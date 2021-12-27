Çevre Gönüllüleri, ormanda çöp topladı

Kastamonu Belediyesi tarafından başlatılan prpje kapsamında çevre gönüllüleri, İnci Tepesi mevkiinde belirlenen ikinci etapta temizlik çalışması yaptı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte ’Kastamonu Çevre Gönüllüleri’, ‘Marifet temizlemek değil, kirletmemek’ sloganıyla çevreye karşı bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirttiler.

Kastamonu Çevre Gönüllüleri gurubuyla birlikte güzel bir çalışmaya imza attıklarının altını çizen Başkan Vidinlioğlu, “Geleceğe miras bırakacağımız en büyük hazine çevredir. Çevremizi temiz tutmak, onu korumak ve temizlemek tüm vatandaşlarımızın görevidir. Biz mücavir alan dışında kalan bölgelerimizin temizliğini yapabilmek adına önemli bir adım attık. Gönüllülerimiz ise bu adıma çok güzel sahip çıktılar. Kastamonu Çevre Gönüllüleri topluluğunu oluşturduk. Her gün büyüyen çevre sever bir aile olduk. Çevre konusundaki duyarlılıkları en üst seviyede olan gençlerimizle Türkiye’nin en temiz şehri Kastamonu’muzun doğasını ve çevresini temiz tutmak adına temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğa hepimizin, çevre hepimizin ve hepimizin bu bilinci en üst seviyede yaşatması gerekli. Doğa ve çevre geleceğimiz. Geleceğimize sahip çıkalım” dedi.

Başkan Vidinlioğlu, önümüzdeki süreçte çevre temizlik programlarının artarak devam edeceğini belirtti. Etkinlikte çevre gönüllüleri, ellerinde çöp poşetleriyle çevre temizliği yaptı.