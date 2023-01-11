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Çatısı alevlere teslim olan binada korkutan yangın
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
KASTAMONU 11.01.2023, 11:47
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalorifer sobasının bacasında bacasında yangın çıktı. Çatıya sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sebebiyle binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.