Çankırı’da kaçak sigara operasyonu: Çok sayıda makaron ele geçirildi

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda, binlerce adet makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları neticesinde, bir şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet sigara doldurma makinesi, 67 bin 800 adet kaçak makaron, 2 bin 740 adet satışa hazır vaziyette dolu makaron, 32 kilogram kaçak tütün, 327 adet kaçak puro ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.