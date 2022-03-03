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ÇAKÜ’nün uluslararasılaşma hedeflerine Yunus Emre Enstitüsü’nden destek

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi ağırlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin projelerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

KASTAMONU 03.03.2022, 12:57
ÇAKÜ’nün uluslararasılaşma hedeflerine Yunus Emre Enstitüsü’nden destek

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi ağırlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin projelerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, paydaş kurumlarla iş birliği ve ortak projeler geliştirme amaçları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’i ziyaret etti. Yapılan görüşmede, ÇAKÜ’nün uluslararası alanda yaptığı anlaşmalar ve ikili iş birlikleri, Sudan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin yeniden yapılandırılması ve Erasmus değişim programı dahilinde Yunus Emre Enstitüsü’nün ÇAKÜ’ye verebileceği desteklerin önemi görüşüldü. Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne yönelik olumlu bakış açıları ve misafirperverliklerinden dolayı başkan Prof. Dr. Şeref Ateş’ e teşekkür etti.

“Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak biz, Yunus Emre Enstitüsü’nün dünyanın her yerinde Türkiye ile kültür ve gönül bağı kurarak Türkiye’ye dost insan sayısını çoğaltıp ülkemizin uluslararası alanda görünürlüğü, tanınırlığı ve etkisini artırmayı amaçlayan vizyonu ve misyonu doğrultusunda hareket eden bir üniversiteyiz” diyen Rektör Çiftçi, “Uluslararasılaşma hamlelerimizi planlarken ve hayata geçirirken de bu hususlara ehemmiyet gösteriyoruz. Uluslararası öğrenciler konusunda devletimizin medeniyet coğrafyamıza ilgi ve destekleri gereği; Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinden öğrenci kabulüne daha çok önem veriyoruz. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinde bulunan üniversiteler ile Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla kurduğumuz güçlü bir bağ ve hayata geçirdiğimiz birçok işbirliği anlaşmamız var. Cibuti, Sudan, Somali, Tunus, Cezayir, Filistin, Etiyopya, Fas gibi Afrika ülkeleriyle de yine devletimizin destek ve himayesinde yürüttüğümüz birçok ikili anlaşmamız bulunmakta ve uluslarararası öğrencilerimizin çoğunluğunu da yine bu ülke öğrencileri oluşturmaktadır. Üniversite olarak özellikle Sudan ile ileri seviyede ve güven verici ilişkilerimiz bulunmaktadır. Sudan’da Türkiye denince ilk akla gelen şehir Çankırı ve ilk üniversite Çankırı Karatekin Üniversitesi olmaktadır. Bu güzel gönül bağının gelişerek güçlenmesi adına Sudan’da kurduğumuz Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin tekrar Üniversitemiz nezaretinde faaliyete geçirilmesi için Sayın Başkanımızın desteklerine talip olduk. Bu konuda olumlu gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz” dedi.

Uluslararası öğrencileri, öğrenci olmalarının yanı sıra ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin tanıtımını yapacak ve bilinirliliğini artıracak birer gönül elçisi olarak gördüklerini vurgulayan Rektör Çiftçi, “Uluslararası öğrencilerimize nitelikli bir eğitim vermenin yanında dilimizi, tarihimizi ve kültürümüzü de anlatıyor ve aktarıyoruz. Memleketlerine dönüp göreve başladıklarında bizi en iyi şekilde anlatıp bir taraftan ülkemizin tanıtımını yapmalarını, bir taraftan da buraya gelecek yeni öğrencilere referans olmalarını istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu konuda da çok şükür memnun edici geri dönüşler alıyoruz. Yine Erasmus hareketlilik ve değişim programlarında üniversitemiz ilk sıralarda yer alıyor. Bunda da Yunus Emre Enstitüsü ile yaptığımız karşılıklı istişare ve işbirliğinin büyük katkısı olduğunun bilincindeyiz. Bu anlamda Sayın başkanımız nezdinde kurumumuz yöneticilerine özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ateş, kuruluş amacı doğrultusunda Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkiye’nin, Türk dilinin ve edebiyatının, tarihinin, kültürünün ve sanatının tanıtılması, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi yönündeki çalışmalarını 52 ülkede kurduğu 62 Kültür Merkezi aracılığıyla yürüttüğünü söyleyerek, “Biz amacımız doğrultusunda tüm üniversitelerimizle olduğu gibi Çankırı Karatekin Üniversitesi ile de yakın ilişkiler içerisindeyiz. ÇAKÜ’nün uluslararası alanda yaptığı ortak projeleri, ikili işbirliği anlaşmalarını, öğrenci değişim ve kabul programlarını yakından takip ediyor ve beğeniyoruz. Enstitü olarak da bize ihtiyaç duydukları her noktada bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğe hazırız. Yakın iş birliğimiz ve ortak çalışmalarımız devam edecektir. Ziyaretleri için Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi hocama teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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