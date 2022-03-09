ÇAKÜ’den uluslararası öğrenci atağı

Çankırı Karatekin Üniversitesi, uluslararası işbirliklerini arttırmak için Cubiti’ye çıkartma yaptı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Nuri Öner ile Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı ve Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Cibuti’ye gitti. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, Türkiye’nin ve Çankırı’nın sosyal ve kültürel ilişkilerinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, Çankırı’ya ekonomik katkısı olması açısından da burslu uluslararası öğrencilerin sayısını artırmak için uluslararası protokollerin arttırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyarette Cibuti ile master ve doktora seviyesinde burslu öğrenci sayısının artırılması için görüşmeler gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki işbirliği kapsamının genişletilmesi ve mevcut imkanları yerinde görmek üzere gerçekleştirilen ziyaretle, Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Cibuti arasındaki akademik ve kültürel bağ daha da güçlendirildi.