Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
KASTAMONU’NUN 20’NCİMAHALLESİ BUDAMIŞ KÖYÜNÜN KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT TAŞINMAZLARININ KASTAMONU BELEDİYESİ’NE DEVRİ YAPILDI.
Kastamonu’nun 20’nci mahallesi Budamış köyünün köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlarının Kastamonu Belediyesi’ne devri yapıldı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleriyle birlikte mahalle statüsünü tam olarak kazanan Budamış köyünün 1,5 yıldır süren köy tüzel kişiliğine ait taşınmazları Kastamonu Belediyesi’ne devir prosedürleri sonuçlandı. İl merkezinin 20’nci mahallesi olan Budamış köyünün köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlarının tapuları, Tapu Müdür Vekili Hasan Türkoğlu tarafından Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’na teslim edildi.
Yaklaşık 1,5 yıldır yakinen takip edilen bir çalışmanın neticelenmesinden ötürü mutlu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Vidinlioğlu, Tapu Müdür Vekili Hasan Türkoğlu’na teşekkür etti. Başkan Vidinlioğlu, “Budamış’ta çok ciddi bir alt yapı ve üst yapı çalışması yapıyoruz. Bu doğrultuda tapuların bizlere devredilmesi önemliydi. İlimizin 20’nci mahallesinde eksiklikler hızla giderilecektir” dedi.
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