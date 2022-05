Bu proje ile ilçedeki tüm öğrenciler spor yapacak

İnebolu’da hayata geçirilen ‘Spor Dostu İnebolu Projesi’, düzenlenen programla tanıtıldı. Hayata geçirilen proje ile ilçedeki öğrencilerin tamamının spora yönlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

İnebolu Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonu ile hazırlanan ‘Spor Dostu İnebolu Projesi’nin tanıtımı gerçekleştirildi. 25 Ağustos Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ‘’Spor Dostu İnebolu’’ Projesi Tanıtım Programına, Kastamonu Valisi Avni Çakır, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Ertürk, Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, Kamu Kurum ve Kuruluşların temsilcileri, İnebolu’daki spor Kulüplerinin takımları, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tanıtım programında ’Spor Dostu İnebolu’ projesinin amaçlarının ve hedeflerinin yanı sıra projenin uygulanma sürecini anlatan tanıtım sunumu yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından müzik dinletisi ve folklor gösterisi sunuldu. Daha sonra protokol üyeleri tarafından spor malzemelerinin okullara ve kurumlara temsili takdiminin yapılmasının ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile program sona erdi.

Proje tanıtım toplantısında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Yaklaşık iki sene önce Kastamonu’da göreve başladım. Göreve başladığımdan sonra en önemli uğraş alanlarından bir tanesinde gençleri daha çok sporla kavuşması daha çok spor tesislerinin oluşturulması her alanda daha çok sağlıklı gençler yetiştirilmesi noktasında çabalara elimden en üst katkıyı vereceğimi ifade ettim. Spor Dostu İnebolu sloganı İnebolu’ya çok yakışmış. Kaymakamımız ve Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Ben ısrarla söylüyorum ki bir gence, bir öğrenciye ya da yetişkin bir insana en çok yakışan spor kıyafetidir. Değerli İnebolulular, Kastamonu’da da spor anlamında hem belediyemiz, hem valiliğimiz, hem de kamu kuruluşlarımızın çabasıyla çok yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Sahip olduğumuz spor tesislerimizle, milli takımlarımızla el ele veriyoruz. Hem de sahip olduğumuz tesislerde gençlerimizi daha çok sporla buluşmasını sağlayarak, ulusal linklerde her seviye de başarılı bir şekilde mücadele ediyoruz. Amacımız siz yavrularımızı, siz gençlerimizi, daha çok sporla buluşturarak çok büyük başaralı sporcular çıkacak. Ben sporda siz gençlerin disiplinli ve ne kadar çok başarılı olacağınıza inanıyorum ve İnebolu’da da bunun değerini hissediyoruz. Ne kadar çok boş gezmekten, kahve köşesinde, internette, sosyal medya bağımlığını kesersek o zaman en büyük en büyük yatırımı yapmış oluruz. Yarınlarımızı güçlü bir şekilde teminat altına almış oluruz ve evlerimiz de huzuru bu şekilde yakalamış oluruz. Spor noktasında İnebolu zaten karizma bir ilçe, milli mücadelenin İstiklal yolu başkentti. Dolasıyla Kastamonu’nun en karizma ilçelerin arasında başında geliyor. Burada yapmış olduğunuz faaliyet onlarca kilometre yola bedeldir. On kilometre yolu eksik yapalım ama daha çok gençlerimizi sporla buluşturalım. Biz hem valiliğimiz olarak, hem kaymakamlığımız olarak hem de belediye başkan başkanlığımız olarak, gençlerimizi daha çok sporla buluşması için kararlıyız. İnşallah buraya yaptığımız desteklerin de arkası gelecek. Böyle bir organizasyonda emeği geçen başta Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve bu kampanya destek olan her bir hayırseverimize tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ise yaptığı konuşmada, “Bu projemizle beraber ilçemizde bir spor seferberliği başlatmış bulunmaktayız. İlgilisi ve yeteneği olunan her bir spor dalında kurslar açıp öğrencilerimizin hayalindeki spor dalını yapabilme imkanı sağlayacağız. Gençlerin yeteneklerini ve istidatlarını ortaya çıkarmayı umuyor, böylece birçok hazineyi keşfedeceğimize yürekten inanıyoruz. Bu projeyle gençlerin ve öğrencililerin sosyalleşmesini sağlamak, kendine özgüveni tam olan gençler olarak yetişmesini temin etmek temel hedefimizdir. Sevgili gençler kendinize ve kapasitenize güvenin inanın ki bu salonda aranızdan il, bölge, ulusal hatta uluslararası derece alacak, başarılar gösterecek nice öğrenciler çıkacaktır. Bu güzel yolculuğunuzda bizler de her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağız. Spor Dostu İnebolu Projemizin somut hedef ve içeriğinden kısaca bahsetmek isterim. Bu proje ile Öncelikle milli eğitime kayıtlı her bir öğrencinin en az bir spor dalıyla tanışıp uzmanlaşmasını sağlamak. Milli eğitime bağlı halk eğitim merkezinde açılan spor kurslarının ve gençlik spor müdürlüğü bünyesindeki antrenörlerimizin ve eğiticilerin açtığı kursların sayısını iki yıl içinde 2 katına çıkarmak. Bunun yanında proje neticesinde ilçemizdeki lisanslı sporcu sayımızı en az yüzde 100 arttırmayı hedeflemekteyiz. Bunların dışında, proje çerçevesinde çeşitli spor dallarında okullar arası ve kurumlar arası turnuvalar ve çeşitli etkinlikler icra edilecektir. Son olarak İlçemizde sosyal faaliyet ve imkanlardan nispeten mahrum kalan başta kadınlar olmak üzere yetişkinler için de birçok spor dalında eğitim, kurs ve faaliyetler yürütülecektir. Projemizin sağlıklı yürütülmesi için ihtiyaç duyulan spor malzemelerini, İnebolu Kaymakamlığı koordinasyonluğunda; İnebolu Belediyesi, kurum ve kuruluşlarımızın, hayırsever ve sivil toplum Kuruluşlarının destekleriyle tedarik ettik. Böylece 120 bin TL değerinde çeşitli spor malzemesini öğrencilerimiz, spor tesisleri ve okullarımıza kazandırmış bulunmaktayız. Süreç içinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipman teminine devam edilecektir. başta zatı alinizin bu projeye ve şu ana kadar size ilettiğimiz her konuda, ihtiyaç duyduğumuz her zaman bize verdiğiniz kıymetli destek ve öndelik için teşekkür eder, saygılar sunarım" diye konuştu.

Proje çerçevesinde ilk planda 150 bin TL’lik spor malzemesi dağıtımı yapılacağını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş ise, “2021 – 2022 eğitim öğretim yılında okul sporları müsabakalarına gençler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde toplamda 280 lisanslı sporcu-öğrencimiz katılmıştır. İlçemizde 4 spor kulübümüzün 868 lisanslı sporcunun 202’si faal olarak müsabakalara katılmaktadır. Spor Dostu İnebolu Projemiz ile faal lisanslı sporcu sayısını ve okul sporlarına katılan öğrenci sayısını 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüzde 50, 2023-2024’te ise yüzde 100 artırmak, 2022-2023 eğitim öğretim yılından başlamak üzere okullarımızda açılan egzersiz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan kurs ve bu kurslardan yararlanıcı sayıcını her yıl yüzde 50 artırmak hedeflerimiz arasındadır. Anaokulu ve ilkokullarda atletizm ve jimnastik branşlarının temeli olan çalışma programlarının verilmesi amacıyla fiziksel etkinlikler planlanıp katılım ön planda tutularak, performans ve rekabete dayalı olmayan, çok yönlü oyun sal etkinlikler şeklinde festival ortamında faaliyetler düzenlenecektir. Etkinlikler takım halinde ve iş birliğine dayalı şekilde olacak ve sporcu kartı çıkartılarak projeye katılan okul ve çocuk sayısının belirlenmesi planlanmaktadır. Tüm İneboluların fiziksel aktivite ve hareketlilik düzeyini yükseltmek, toplumsal ve bireysel sağlık düzeyini yükseltmeye katkıda bulunmak; lisanslı ve faal sporcu sayısının artmasına katkıda bulunmak; spor olanaklarından yararlanan kişi sayısını artırmak, yerel, ulusal spor etkinliklerini artırmak; spor gönüllüğünü geliştirmek ve gönüllü sayısını artırmak hedeflenmektedir. Tüm kesimlerde spora olan ilgiyi artırmak; hem takımla yapılan hem de bireysel yapılan sporları herkes için erişilebilir kılmak; daha çok ve daha başarılı sporcu yetiştirmek hedefimiz olacaktır” şeklinde konuştu.