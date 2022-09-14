Bu proje ile 3 ildeki kurum ve kuruluşların proje üretme kapasitesi artacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR82 Bölgesi’ndeki kurum ve kuruluşlara yönelik düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Atölye Çalışması, 26-30 Eylül tarihlerinde başlıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından TR82 Bölgesi’ndeki kurum ve kuruluşların proje geliştirme ve uygulama alanlarında görevli personelin proje üretme, yazma ve yönetme yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlenen “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Atölye Çalışması” Eylül ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Kastamonu, Sinop ve Çankırı’da aynı anda başlayacak programa katılmak isteyenlerin 30 kişi ile sınırlı tutulan eğitimlerden yararlanmak için en geç 21 Eylül Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Eğitimle proje üretme kapasiteleri artacak

KUZKA tarafından yürütülen Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde düzenlenen “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Atölye Çalışması” ile TR82 bölgesindeki Kastamonu, Sinop, Çankırı’da bulunan kurum ve kuruluşların proje üretme, yazma ve yönetme kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Çalışma ile bölgede yerel dinamikleri harekete geçirmeyi hedefleyen KUZKA, yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla sosyal içerikli yeni projelerin geliştirilmesini ve bölgeye özgü bir proje havuzu oluşturmayı amaçlıyor.

5 gün sürecek

KUZKA’nın düzenlediği program yüz yüze olacak şekilde 26 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. 5 gün sürecek olan programda, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Uygulamalı Atölye Çalışmaları yapılacak. Üç ilde eş zamanlı düzenlenecek eğitimler, Kastamonu’da KUZKA Hizmet Binası’nda, Çankırı’da Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda ve Sinop’ta ise Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Söz konusu eğitim ve atölyelerin sonunda katılımcıların bireysel ya da ekip olarak Bölgenin sorunlarına çözüm üreten bir proje geliştirmeleri bekleniyor.

Program çerçevesinde her il için 30 kişi ile sınırlı olan eğitime katılmak için bölgedeki kurum ve kuruluşlarında görevli personelin, "https://bit.ly/3RZkg3b" adresindeki formu 21 Eylül 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurarak kayıt yaptırması gerektiği belirtildi.