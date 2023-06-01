Bu köyde sandıktaki tüm oylar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıktı
KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE BULUNAN BİR KÖYDE 2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KULLANILAN 45 OY DA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A VERİLDİ.
KASTAMONU 01.06.2023, 09:51
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan bir köyde 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılan 45 oy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verildi.
Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı İncebel köyünde 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 45 45 oy kullanıldı. Kullanılan 45 oy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verildi. Köydeki oyların tamamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verildiğini belirten İncebel köyü muhtarı Mehmet Çamlıca, yaşanan durumun kendilerini gururlandırdığını ifade etti.
İncebel köyü muhtarı Mehmet Çamlıca "45 oydan 45’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitti. Köyümüzle gurur duyuyoruz gerçekten. Herhalde çok nadirdir yüzde yüzde 100 Erdoğan’a oy verilmesi, köyümüzle gurur duyuyoruz" dedi.