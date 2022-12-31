Boruda sıkışan gaz patladı: 1 işçi yaralandı

Kastamonu boruda sıkışan gazın patlaması neticesinde 1 işçi yaralandı.

Olay, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boruda sıkışan gazın patlaması neticesinde Muhammet A. isimli çalışan sol bacağının diz bölgesinden yaralandı. Olayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri patlama yaşanan yerde soğutma çalışması yaptı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammet A., Kastamonu Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.