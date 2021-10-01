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Bir süredir haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Kastamonu’da İsfendiyar Mahallesi İbrikçi Sokak üzerinde bulunan evde bir kişi ölü olarak bulundu.

KASTAMONU 01.10.2021, 16:10
Bir süredir haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Kastamonu’da İsfendiyar Mahallesi İbrikçi Sokak üzerinde bulunan evde bir kişi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da İsfendiyar Mahallesi İbrikçi Sokak’ta ikamet eden 41 yaşındaki Salih Mıkçı’dan yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine Mıkçı’nın yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, evi girdiklerinde Salih Mıkçı’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı’nın ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Salih Mıkçı’nın cesedi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Mıkçı’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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