Binbir derde deva ’kocayemiş’ tezgahları süsledi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yetişen, "kocayemiş" adıyla bilinen mumgile meyvesi semt pazarlarında tezgahları süslemeye başladı. Barındırdığı vitaminler ve ’anti-aging’ özelliği ile dikkat çeken meyvenin kilogramı 20 TL’den satılmaya başlandı. İlçedeki semt pazarındaki esnaflar "kocayemiş"in birçok hastalığa iyi geldiğini ve bu sebeple vatandaşlardan ilgi gördüğünü söyledi.