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Binbir derde deva ’kocayemiş’ tezgahları süsledi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde vatandaşlar tarafından toplanan ve birçok hastalığa iyi geldiği inanılan "kocayemiş" adıyla bilinen mumgile meyvesi, semt pazarlarında satılmaya başlandı.

KASTAMONU 08.12.2022, 16:03 08.12.2022, 16:09
Binbir derde deva ’kocayemiş’ tezgahları süsledi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yetişen, "kocayemiş" adıyla bilinen mumgile meyvesi semt pazarlarında tezgahları süslemeye başladı. Barındırdığı vitaminler ve ’anti-aging’ özelliği ile dikkat çeken meyvenin kilogramı 20 TL’den satılmaya başlandı. İlçedeki semt pazarındaki esnaflar "kocayemiş"in birçok hastalığa iyi geldiğini ve bu sebeple vatandaşlardan ilgi gördüğünü söyledi.

#binbir deve #Kastamonu
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