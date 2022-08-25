Bin 915 Kastamonulu, Çanakkale ruhunu yaşıyor

"1915 Kastamonulu Vatan Kalbinin Attığı Topraklara” gidiyor sloganıyla Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezileri devam ediyor. Şu ana kadar 18 otobüsün kaldırıldığı gezilerde toplam 715 kişi Çanakkale destanının yazıldığı toprakları gezdi.

“1915 Kastamonulu Vatan Kalbinin Attığı Topraklara” gidiyor sloganıyla Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen geziler hız kesmeden sürüyor. Çanakkale’ye gitmek isteyen 7 yaş ve üzeri tüm vatandaşların götürüldüğü gezi çerçevesinde Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurularını yaptıran 715 kişi otobüslerle Çanakkale’ye götürülerek destanın yazıldığı topraklar gezdirildi. İlk kafilenin 5 Ağustos’ta düzenlendiği Çanakkale gezileri çerçevesinde şu ana kadar 7 tur düzenlendi. 18 otobüsün kaldırıldığı gezide 715 kişi, Çanakkale destanın yazıldığı toprakları gezip görme imkanı buldu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da Kastamonu Belediyesi önünden gönderilen son kafileyi uğurlandı. Otobüse binerek ‘hayırlı yolculuklar’ dileyen Başkan Vidinlioğlu, ayrıca çocuklara hediyeler verdi.

Çanakkale’ye gideceğinden ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Erdem Gökbaşı, “Galip amcama bu imkanı bize verdiği için teşekkür ediyorum. Çanakkale’ye ilk defa gideceğimden ötürü çok heyecanlandım. Orada inşallah şehitlerimizi göreceğim” dedi.