Bin 640 öğrenciye biyoçeşitlilik ve doğa eğitimi verildi

Kastamonu’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından 1 yılda bin 640 öğrenciye biyoçeşitlilik ve doğa konusunda eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce doğa eğitimleri gerçekleştirildi. 2022 yılı içerisinde Kastamonu’da toplam 21 okulda biyoçeşitlilik ve doğa eğitimi verildi. 5., 6. ve 7’nci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, toplamda bin 640 çocuğa ulaşıldı. Eğitimlerde, biyolojik çeşitlilik ve biyolojik kaçakçılığın önemi, Kastamonu’nun endemik ve hassas türleri, korunan alanlar, tabiat turizmi ve yaban hayatına ait bilgiler, yaban hayatının gözlenmesini sağlayan fotokapanlar hakkında bilgiler aktarıldı. Yaban hayatı ve fotokapan görüntüleri ise öğrencilerden büyük ilgi gördü.