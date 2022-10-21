‘Beyaz şapkalı hackerlar’ ulusal güvenliğe katkı sağlayacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle Kastamonu’da hayata geçirilen proje ile yetiştirilen ‘beyaz şapkalı hackerlar’ Türkiye’de ihtiyaç duyulan ulusal veri güvenliğine katkı sağlayacak.

"Genç İstihdamı" teması çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu Üniversitesi işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Siber Güvenlik eğitimleri devam ediyor. Bu çerçevede Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün eğitim alan öğrencileri ziyaret etti. Eğitimler çerçevesinde öğrencilerle sınıflarında bir süre sohbet eden Genel Sekreter Genç ve Rektör Yardımcısı Yenigün eğitmenlerden eğitimin içeriğine ilişkin bilgiler aldıktan sonra program hakkında bir takım açıklamalarda bulundu.

Projenin önemine dikkat çeken Genel Sekreter Genç, “Bu programı sadece bir eğitim değil, size istihdam kapısı açacak bir imkân olarak görmenizi istiyoruz. Bu aslında sizin ilgi ve alakanıza bağlı bir durum. Sizler bu işe ne kadar ilgi gösterirseniz, kendinizi o kadar geliştirme ve aranan kişi olma şansı elde edersiniz. Hedefimiz sizlerin bu eğitim sonrası iyi yerlere gelmenizi sağlamaktır. Hepiniz birer beyaz şapkalı hacker olacaksınız, siber dünyada güvenliğimizi sağlayacaksınız. Bu anlamda bu eğitimin sizler için çok verimli olacağına inanıyorum” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün de konuşmasında eğitimin öğrencilerin geleceği ve istihdamı açısından önemli olduğuna vurgu yaparak başarılı olunması halinde ülkemiz için çok değerli sonuçlar elde edileceği bilgisini paylaştı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu Üniversitesi işbirliğinde C.T.F sınavında başarı gösteren öğrencilere yönelik düzenlenen Siber Güvenlik eğitiminin ilk modülü bir hafta sürecek. Üniversitede eğitim gören 45 öğrencinin katıldığı Siber Güvenlik eğitiminde öğrencilere, Beyaz Şapkalı Hacker (Uygulamalı CEH Eğitimi) ve Linux tabanlı uygulamalar hakkında bilgiler veriliyor.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifika alacak

Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere program sonunda katılım belgesi düzenlenecektir. Bu sayede ulusal çapta siber güvenlik alanında yürütülen programlardan öncelikli yararlanma hakkı elde edecek öğrenciler, siber güvenlik alanında istihdam imkânına da sahip olacak.