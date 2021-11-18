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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımlar atma konusunda mutabık kaldık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz" dedi.
Belediye Çocuk Bakımevinde Erozyon ile mücadele etkinliği
Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevide "Erozyonla Mücadele Haftası" kapsamında TEMA Vakfı tarafından tohum ekme etkinliği düzenledi.
KASTAMONU 18.11.2021, 13:14
Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevide "Erozyonla Mücadele Haftası" kapsamında TEMA Vakfı tarafından tohum ekme etkinliği düzenledi.
Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencileri, "Erozyonla Mücadele Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, çam tohumlarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte erozyon hakkında TEMA üyeleri tarafından çocuklara hazırlanan slaytlarla bilgiler verildi.. Geleceğe nefes olacak çam tohumları etkinliği, tohumların toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi.