Başkent EDAŞ’ tan Kastamonu Bozkurt ilçesi İnceyazı Köyü’ne şebeke yenileme yatırımı

Başkent EDAŞ, 3 milyon liralık yatırım ile Kastamonu Bozkurt ilçesine bağlı İnceyazı Köyü’ndeki trafo sayısını 5’e çıkararak şebeke yenilemesi gerçekleştirdi.

Kastamonu’da kesintisiz elektrik için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (Başkent EDAŞ), 2021 yatırım projeleri kapsamında, başta elektrik hatlarının yer altına alınması olmak üzere, şebeke yenileme çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Şirket, yatırım projelendirmesi dahilinde, Kastamonu iline 105 kilometre, Bozkurt ilçesine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan İnceyazı Köyü’nde iki adet olan trafo sayısını 5’e çıkararak bölgedeki gerilim düşümü problemlerini giderdi. İnceyazı Köyü’nün enerji aldığı Bozkurt Uluköy Kök-Darsu Kök enerji nakil hattının yüksek gerilim bağlantı noktalarının, yeni tesis edilen enerji nakil hattı üzerine taşınmasıyla tamamlanan projede; 282 demir direk, 10 kilometre de alçak gerilim ve orta gerilim şebeke tesisi ile kesintisiz ve kaliteli enerji temini sağlandı.

Elektrik kesinti sayı süresini en aza indirmeyi hedefleyen şirketin, Kastamonu’da kesintisiz ve kaliteli enerji için 7/24 sürdürdüğü faaliyetleri ile bakım ve yatırım çalışmalarına devam edeceği belirtildi.