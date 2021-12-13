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Başkent Ankara Meclisi’nden Kastamonu çıkarması

Ankara’da bütün illerin federasyonlarının başkanları nezdinde kurulan Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri, Ilgaz Dağında gerçekleştirdikleri toplantının ardından Kastamonu’nun tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

KASTAMONU 13.12.2021, 15:43 13.12.2021, 15:51
Başkent Ankara Meclisi’nden Kastamonu çıkarması

Ankara’da bütün illerin federasyonlarının başkanları nezdinde kurulan Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri, Ilgaz Dağında gerçekleştirdikleri toplantının ardından Kastamonu’nun tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Ankara’da illerin federasyon başkanları tarafından kurulan Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu, Ilgaz Dağında yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı Haşan Şen’in davetlisi olarak Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu üyeleri, Kastamonu’ya geldi. Kastamonu’nun tarihi ve kültürel yerleri ile türbe ve külliyelerini gezen Başkent Ankara Meclisi üyeleri, ayrıca Kastamonu Kalesine de çıkarak şehri seyretme imkanı buldu. Başkent Ankara Meclisi üyeleri, Nasrullah Meydanını da gezerek burada bulunan işyerlerinden de alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Başkent Ankara Meclisi üyelerine, şehir gezisinin ardından Kastamonu’nun yöresel lezzetlerinden pastırmalı ekmek ikram edildi.

“Ankaralıların Kastamonu’yu tanıması ve bu coğrafyayı keşfetmesi gerekiyor”

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu üyeleri olarak Kastamonu’yu ziyarete geldiklerini söyleyen Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, “Başkent Ankara Meclisi, Ankara’daki illerin federasyon başkanlarından oluşan bir kuruluştur. Ankara’yı sahiplenmek üzere kuruldu. Çünkü herkes kendi memleketine sahiplendiği kadar birde yaşadığı kendi sahiplensin diye kurduk bu meclisi. Ankara’nın en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Kastamonu ziyaretimizi, Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanımız Hasan Şen organize etti. Kastamonu ülkemizin en güzel yerlerinden bir tanesi oluyor. Bu şehrin her yeri ayrı bir güzel. Coğrafyasıyla, doğasıyla, tarihiyle, kültürel mirasıyla herkesin görmesi gereken bir ilimiz. Aynı zamanda Kastamonu, Ankara’ya çok yakın olduğu için Ankaralıların da tanıması ve bu coğrafyayı keşfetmesi ve bu tarihi kendi görmesi için buralara geldik. İnşallah Türkiye’de Kastamonu yeterince tanıtılmadı, bundan sonra yeterince tanıtılacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar artık çevreye, doğaya biraz daha ilgi duymaya başladı. Ankara’ya yakın olmasından dolayı da biz Ankara’ya yaşayanlara Kastamonu’yu tanıtmak için de ayrıca elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim” dedi.

“Kastamonu’nun ikinci yurt edinilmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz”

Kastamonu’nun ikinci yurt edinilmesi noktasında çalıştıklarını belirten Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Şen ise, “Arkadaşlarımız Başkent Ankara Meclisi’nin üyeleri oluyor. Başkent Ankara Meclisi, Ankara’da tüm illerin federasyon başkanları ve Ankara’da kurulan sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından oluşan bir üst kurul. Bu üst kurulun amacı Ankara’daki il dernekleri özellikle kendi illerine yatırım yaparlar. Ankara bu anlamda sahipsizdir. Biz, doğduğumuz büyüdüğümüz yerlere sahip çıkalım ama yaşadığımız yerlere de sahip çıkalım amacıyla kurulmuş bir üst kuruluştur. Bizde bu üst kuruluşun üyesi oluyoruz. Başkentte Kastamonu Günlerine kendileri geldiler, teşrif ettiler. Bende bugün kendilerini Kastamonu’ya getirerek kısa bir tur yaptırarak Ankara’ya döneceğiz. Amacımız İl Başkanları Federasyonu nezdinde kendi üyelerini, kendi derneklerini ve kendi öğrencileri de dahil olmak üzere Kastamonu’yu bu anlamda ikinci yurt edinmelerini ve tatil deyince ilk akla geleninde Kastamonu olması amacıyla kendilerini Kastamonu’ya getirdik. Kırşehir var, Yozgat var, Erzurum var, Kars var, Çankırı var, Karabük var. Birçok ilin federasyon başkanları şu anda burada bulunuyor” diye konuştu.

Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman da, “Biz buraya Ankara Meclisi olarak geldik. 1984 yılında kurulmuş köklü bir derneğimiz var. Hasan Şen’in misafiri olarak Kastamonu’ya geldik. Burasını gezdik, çokta beğendik. Vesile olanlara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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