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Başkan Yardımcısı Yurt: “Esnafımızın daima yanındayız”

Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, esnafların her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

KASTAMONU 16.09.2021, 16:31
Başkan Yardımcısı Yurt: “Esnafımızın daima yanındayız”

Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, esnafların her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun Pazarcı esnafının taleplerini değerlendirmek için görevlendirdiği Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Yücel Gedik ile birlikte esnaflarla bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Yurt, “Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatları doğrultusunda şehrimizdeki esnaflarımızın daima yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda pazarcı esnafının da taleplerini ve isteklerini dinledik. Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanımız ile istişarelerde bulunduk. Bize düşen gerekli çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

Gerçekleştirilen toplantıda Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Yücel Gedik ise, ilgi ve alakasından ötürü Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt’a teşekkür etti.

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