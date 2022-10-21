Başkan Volkan Kavaklıgil’den hayatlarını kaybeden eski belediye başkanlarına vefa

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, daha önce Tosya’da belediye başkanlığı yapan ve hayatlarını kaybeden belediye başkanlarının mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Tosya Belediyesi’nde, görev yapan ve vefat eden eski belediye başkanları, mezarları aşında anıldı. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ilk önce 1968 - 1983 yılları arasında Tosya Belediyesi’nde başkanlık görevini sürdüren Mehmet Erkaragülle’nin mezarını ziyaret etti. Daha sonra 1984-1989 yıllarında belediye başkanlığı yapan İzzet K ader’in mezarını ziyaret ederek dua etti.

Tosya Müftülüğü din görevlileri tarafından eski belediye başkanlarının mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de mezarlara karanfil bıraktı.

Daha sonra, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve beraberindekiler, Tosya Asri Mezarlığı’nda kabirleri bulunan şehitler için dua etti.