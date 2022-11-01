Başkan Volkan Kavaklıgil’den 50 milyonluk kapalı spor salonu yatırımı müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın iş birliğiyle Tosya ilçesine kapalı spor salonu kazandırılacağını duyuran Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ihale işleminin tamamlanmasıyla birlikte çalışmaların kısa sürede başlayacağı bildirildi.

Tosya Belediye Baaşkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçeye kapalı spor salonu yapılacağını duyurdu. Başkan Kavaklıgil, paylaşımda, "Tosya’da vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerini yerine getiriyoruz. Tosya ilçesi için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte Bahçelievler Mahallemize yaklaşık 50 milyon değerinde kapalı alanda bir spor salonu kazandıracağız. Projemiz hazır ve ihalenin ardından çalışmalara başlayıp kısa sürede hizmete sunacağız. Bu proje ilçemizde önemli bir eksikliği gidermiş olacak, kapalı spor salonumuz şimdiden gençlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Volkan Kavaklıgil ayrıca proje için destek sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakan Yardıcısı Faruk Kaymakçı’ya teşekkür etti.