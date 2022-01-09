banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Yargıtay’dan flaş
Yargıtay’dan flaş "sözlü izin" kararı

Başkan Vidinlioğlu’ndan pandemi uyarısı: “Kurallara uyalım”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, pandeminin iki yıldır hayatlarında olduğuna dikkat çekerek maske, mesafe ve hijyen konusunda rehavete kapılmadan uyulması çağrısında bulundu.

KASTAMONU 09.01.2022, 15:52
Başkan Vidinlioğlu’ndan pandemi uyarısı: “Kurallara uyalım”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, pandeminin iki yıldır hayatlarında olduğuna dikkat çekerek maske, mesafe ve hijyen konusunda rehavete kapılmadan uyulması çağrısında bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odasının genel kuruluna katıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Belediye Başkanı Vidinlioğlu, “Demokrasi güzel şey. Biz belediye olarak her dönem şoför esnafımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Hemen hemen Türkiye’nin büyük bölümünde uygulamaya konulan, kartlı sistemi hayata geçirdik. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Özellikle sizleri çok etkileyen bir süreç. Bütün girdileriniz bir miktar arttı. İnşallah önümüzdeki süreçte piyasa derli toplu hale gelecek ve rayına oturacak. Bu süreçte hepimizin yapması gereken fedakarlıklar var. Onun için bu noktada karşılıklı olarak hepimizin birbirini anlaması lazım. İnşallah bu süreçten hepimiz birlikte çıkacağız. Hem şoförlerimiz güçlü çıkacak, hem yönetenler güçlü çıkacak, hem de bizlerde vatandaşımızın yanında olarak üzerimize düşeni yapmış olacağız. Genel kurul hayırlı olsun” dedi.

Pandeminin kurallarına uyulması noktasında da çağrıda bulunan Başkan Vidinlioğlu, “İki yıldır pandemi hayatımızda, bu yüzden artık herkes alıştı. Ama lütfen birazcık daha dikkat edelim. Çünkü öyle görünüyor ki bu varyant daha hızlı bulaşıyor. Belki öldürücülüğü o kadar değil ama her varyant yeni bir varyantın geleceğinin elçisi oluyor. Durumun nereye gideceği belli değil. O yüzden bizler, birbirimizin sağlığından da sorumluyuz. Çünkü birisine bulaştırdığımız zaman onunda bir vebali var. Kimseye zarar vermemek adına maskeye, mesafeye, hijyene dikkat edelim. Bunlara dikkat ederek şu sıkıntılı süreci de bu şeklide geçirmeye gayret edelim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından genel kurul devam etti. Faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliğiyle ibraz edildi. Mevcut başkan Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Metin Tiryakioğlu ile Kastamonu Taşıyıcılar Odası Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu’nun listelerinin yarıştığı seçimli genel kurul oy kullanma işlemiyle devam ediyor.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Alanyaspor 20 29
10. Beşiktaş 19 28
11. Galatasaray 20 27
12. Karagümrük 20 27
13. Giresunspor 20 25
14. Kayserispor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Altay 20 19
17. Kasımpaşa 20 18
18. Göztepe 20 18
19. Rizespor 19 17
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 19 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Boluspor 19 22
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 9
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 20 34
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11