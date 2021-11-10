Başkan Vidinlioğlu’ndan CHP İl Başkanı Erbilgin’e sert eleştiri

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’in hakkında yaptığı açıklamalara cevap vererek, “Herkesin gözünün içine baka baka yalan söylüyor” dedi.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’in Kastamonu Belediyesi’ni eleştiren açıklamalarına Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yanıt verdi. Başkan Vidinlioğlu, belediye harcamalarını şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaştıklarını söyleyerek, “Bu rakamı sadece özel kalem bütçesi gibi tanıtmak doğru değil. Ben, sayın başkana ’terbiye özürlü’ dedim ama ben, olabilecek en masum tabiri seçtim. Aslında daha fazlasını söyleyeceğim ama terbiyem müsaade etmiyor” dedi.

Son dönemde gündeme gelen konularla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vidinlioğlu, yaşanan tartışmaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, “Sayın Başkan cin olmadan şeytan çarpıyor. Lafları çarpıtmayı da çok seviyor. Siyaset doğruluk üzerine kurulmalı. Doğru şeyler söylenmeli. Halkın gözünde de ne yazık ki siyaset ve siyasetçiler her geçen gün kan kaybediyor. Onun için siyasetin içinde olan herkesin kendiyle bir yüzleşmesi lazım ve bu algıyı da kırabilmenin yegane yolu doğruları vatandaşlarımızla paylaşmaktan geçer. Kastamonu Belediyesi olarak biz bütün verilerimizin hepsini mutlaka internet sitemize yüklüyoruz. Tüm kamuoyunun gözleri önüne bu denli ayrıntılı sunan galiba tek belediyeyiz” diye konuştu.

“Herkesin gözünün içine baka baka yalan söylüyor”

CHP’li Erbilgin’in bilgisizce hareket ettiğini kaydeden Başkan Vidinlioğlu, “Sayın Erbilgin, 2019-2020 yılı giderleriyle ilgili kimi yerde özel kalem müdürlüğünün temsil ve ağırlama, kimi yerde de tanıtma giderleri olarak bahsetti ve 10 milyon 527 bin lirayı zikretti. Hikmet bey yalan söylüyor. Yanlış söylüyor falan demiyorum artık. Herkesin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Temsil ve tanıtma ayrı bir şeydir, temsil ve ağırlama ayrı bir şeydir. Temsil ve tanıtma dediğimizde hem özel kalem, hem de kültür müdürlüğünün bütçesi bir aradadır. 31 Mart 2019’a kadar, 3 milyon 167 bin lira harcanmış, biz o yılı, ek bütçe yaparak geçirdik ve toplamda 1 milyon 383 bin lira da 31 Mart’tan sonra önceki dönemden kalma faturası kesilmiş borçlar vardı. Dolayısıyla 2020 yılı da dahil olmak üzere söylenen 10 milyon 527 bin lira, hem özel kalem hem de kültür müdürlüğü bütçesinin bir aradaki halidir. Özel kalemin bütçesi yaklaşık 1 milyon civarındadır. Bu rakamı sadece özel kalem bütçesi gibi tanıtmak doğru değil. Ben, sayın başkana ’terbiye özürlü’ dedim ama ben, olabilecek en masum tabiri seçtim. Aslında daha fazlasını söyleyeceğim de terbiyem müsaade etmiyor. Siyaseti bizim gerdiğimizi iddia ediyor, aslında ortamı geren de, siyaseti çirkinleştiren de kendisi” diye konuştu.

“CHP’li Cide Belediyesi’nin 2019 yılında temsil ve tanıtım gideri 1 milyon 200 bin lira”

CHP’li Cide Belediyesi üzerinden Erbilgin’e cevap veren Vidinlioğlu, “Cide Belediyesi, 2019 yılında temsil ve tanıtım giderlerine 1 milyon 200 bin lira para harcamış. 2020 yılı raporları internet sitelerinde yok. CHP’nin diğer ilçe belediyelerinde de bu rakamlar yok, ne harcadıkları belli değil. İl merkezi ve ilçelerin nüfuslarını karşılaştırdığımızda harcanan bu rakam, israf mıdır Hikmet Bey? Cide ilçe nüfusu 2019 yılı sayımında 10 bin 400, Kastamonu merkez nüfusu 11,5 kat daha fazla. Siz kıyaslayın. Günlük 3 bin 287 lira temsil tanıtım gideri harcanmış. Fakat Cide’nin bu harcamalarında da bir sorun yok, artık illerin bir tanıtım yarışı var. Ben, hiç bir belediyeyi ayırmadan ilin belediye başkanı olarak bu giderlerin içinde diğer ilçelerin de tanıtımını yapıyorum. Paylaştıklarımı görüyorsunuz, Gideros diye Daday Etli Ekmek diye paylaştım, ayırdım mı hiç birisini? Herkesi tanıtıyorum, Kastamonu bir bütün, halkın iradesine asıl siz saygı göstermiyorsunuz, bu saygıyı gösterin” şeklinde konuştu.

“Eğer arsa satsaydım, belediyenin borcu harcı kalmazdı”

Kastamonu Belediyesi’nin arsa satması durumunda borcunun olmayacağını vurgulayan Vidinlioğlu, “Türkiye’nin en büyük üçüncü Millet Bahçesi’ni yapıyoruz. Satmak istesem bu alanı satardım. Kastamonu’ya yakışır bir yaşam alanı oluşsun diye biz burayı o kadar zorlanarak 240 dönüme çıkardık. Ben kimseyi suçlamak derdinde değilim ama burası 2014 seçimlerinde totalde 350 dönümdü. Biz seçime girerken 240 dönüme düştü. 2014 yılında 350 dönüm olarak planlanan Millet Bahçesi 5 yılda yapılmadığı gibi 2019 seçimlerinde 240 dönüme düşmüştü. Ben, belediye başkanı olduktan sonra buranın 240 dönüm değil, 160-170 dönümlere düştüğünü gördüm. Bazı yerlere söz verilmişti, ben hiç birini vermedim. Bazı şeyleri gündeme getiriyorsunuz da ayıp ama. 240 dönümden bahsediyorum. Ben bunun 40 dönümünü, metrekaresini 2 bin liradan satsam, 80 milyon lira para eder, belediyenin borcu da harcı da kalmaz. Ben bilmiyor muyum” ifadelerini kullandı.

“Her belediye arsa satışı yapabilir”

Son günlerde tartışma konusu olan arsa satışıyla ilgili konuya da açıklık getiren Başkan Vidinlioğlu, “Belediyelerde adettir; arsa üretirsin ve ihtiyaca binaen satarsın. Bunu polemik konusu yapmanın anlamı yok. 350 dönüm olan Millet Bahçesinin 110 dönümü bir önceki dönemde satıldı. Başka yerlerde satıldı. CHP’li Araç Belediyesi arsa satalı 6 ay oldu. CHP’li Daday Belediyesinin satışa çıkardığı arsalar var. Bu çok normal bir şey. Anormal olan art niyetli yaklaşımlar. Araç Belediyesi sattı diye yanlış mı yaptı? Daday Belediyesi yanlış mı yaptı? Toplamda 17 arsayı satışa çıkardık, hani diyor ya 20 küsur milyonluk arsayı satışa çıkardın diye. Gizli saklı bir şey değil ki bu. Sattığım 8 milyon liralık arsa. Bunun da yaklaşık 3 milyon lirası borç ile mahsuplaşılmış. Toplamda 5 milyon civarında nakit girdi sağlanmış. Her yetki aldığımız yeri sattık mı zannediyorsun? Öyle söylediği gibi 20 milyon lira falan yok.” şeklinde konuştu.

“Budamış köyünden nasıl oy isteyeceksiniz?”

Aspest boruların yenilenmesiyle ilgili bir çalışma başlattıklarını ve yenilemek istediklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Bir süre sonra CHP’li Belediye Meclis Üyesi Sibel Hanım, bizim seçim kataloğumuzda olan şeyleri bizlere öneri olarak getirdi. Bizim projelerimizi bize öneri halinde geri getiriyorsunuz dedim. Budamış için kredi kullanıyoruz ama ret oyu veriyorlar. Üç gün sonra Budamış köyünden nasıl oy isteyeceksiniz? Alıverin bana İller Bankası’ndan krediyi, öyle kolay mı zannediyorsunuz? İller Bankası’ndan krediyi herkese vermiyorlar. İstediğimiz kredi; 10 milyon lira alt yapı, 8 milyon lira üst yapı için. İller Bankası Genel Müdürüyle görüştüğümde de, ‘Başkanım, bu çok yüksek bir miktar, siz bunları yedek malzeme için kullanacaksınız, boşu boşu biz de o kadar yüksek kredi vermeyelim, başka bir belediyemizin işinize yarasın, ihtiyacınız halinde tekrar veririm’ dedi. Bu ikili ilişkiler öyle kolay kolay olmuyor. Bu kredi, Budamış Mahallesi için kullanılacak. Biz bu altyapıyı değiştireceğiz, siz tutuyorsunuz altyapı için kullanılacak krediye ret oyu veriyorsunuz. Bu krediyi kullanmak itibarın göstergesidir. Evine buzdolabı, televizyon, araba alırken peşin parayla mı alıyorsunuz? Belediye de böyle. Evden bir farkı yok. Biz de bunu şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz.” diye konuştu.

“Sana sorulan soruları cevapla”

Başkan Vidinlioğlu, CHP İl Başkanı Erbilgin’e sorduğu sorulara yanıt bulamadığını belirterek, “Doğruyu dimdik savunmak boynumun borcu’ diyor. Neden kendine sorulan sorulara cevap veremiyorsun Bayın Hikmet Erbilgin? Eski vekilimiz yayına gelmişti. Murat Demir’in sayın vekilimiz Hasan Baltacı beyin sekreter danışmanın kim olduğunu sordu. Neden cevap vermiyorsunuz? Ben de soruyorum hadi cevap verin. Bir ilçenizde, partinizin gençlik kollarının neredeyse tamamının belediyede çalıştığı söyleniyor, doğru mu? Yanlışların olduğu yeri arıyorsan, yola çık ve tek tek kendi bahçenin ağaçlarına uğra. Oralarda yanlış bulursun” dedi.