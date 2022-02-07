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Başkan Vidinlioğlu’dan özel halk otobüslerine yapılan zam sonrasında değerlendirme

Kastamonu Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında özel halk otobüsü ulaşım ücretlerine yapılan zam ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "Her iki tarafın da menfaatini düşünerek zammı burada sınırlı tuttuk" dedi.

KASTAMONU 07.02.2022, 17:44
Başkan Vidinlioğlu’dan özel halk otobüslerine yapılan zam sonrasında değerlendirme

Kastamonu Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında özel halk otobüsü ulaşım ücretlerine yapılan zam ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "Her iki tarafın da menfaatini düşünerek zammı burada sınırlı tuttuk" dedi.

Kastamonu Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda özel halk otobüsü ulaşım ücretlerine zam yapılması kararı alınırken Osmanlı Sarayı’nın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsisi bir yıl daha uzatıldı. Ayrıca toplantıda Kuzeykent Mahallesi’nde bulunan TÜRGEV tarafından bir kısmı tamamlanan yurdun tahsisi vakıftan geri alındı.

Ocak ayı belediye meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen Minibüsçüler Kooperatifi’nin zam talebi onayladı. Komisyonun kararıyla Şehir içi öğrenci yolcu tarifesinin 2 lira 50 kuruştan, 3 lira 80 kuruşa, tam tarifenin ise 3 lira 25 kuruştan 4 lira 80 kuruşa yükseltilmesine karar verildi ve zam kararının 15 Şubat 2022 tarihinden itibaren uygulanacağını bildirdi.

Yapılan zam ile ilgili eleştrileri yanıtlayan Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "Bu konuda minibüsçü esnafımızı da bir miktar mağdur ettik. Zaten, o tarife de göz önüne alınarak bu rakamlar güncellendi. İki durak sonra inenler de düşünüldü. Normalde, yüzde 110’un üzerine zam geldi, bizim verdiğimiz zam yüzde 50’ler de kaldı. Onları bir nebze de mağdur ettik ama her iki tarafın da menfaatini düşünerek zammı burada sınırlı tuttuk" dedi.

Hepkebirler Mahallesi sınırları içerisindeki Osmanlı Sarayı

Gündemin diğer maddesinde İl Halk Kütüphanesi olarak Kastamonu İl ve Kültür Turizm Müdürlüğü’ne 2020 yılında tahsis edilen Osmanlı Sarayı’nın yeni kütüphanenin inşaatı tamamlanana kadar tahsis süresinin uzatılması talep edildi. Osmanlı Sarayı’nın tahsisi bir yıl daha uzatıldı. Vidinlioğlu, karar sonrası yaptığı konuşmada, "Aslında ben Osmanlı Sarayı’nı doğrusu, bu amaçla kullanmakta asla izin vermeyecektim ama kullanıma da başlanmıştı. Geçen sene de durumla ilgili görüşümü ilgili yerlere ilettim. Bir an önce kütüphaneye hemen başlansın ve bitirilsin, Osmanlı Sarayı, eski belediye binası; bundan dolayı da kütüphane harici farklı amaçla kullanılmalı. Belki başkanlık makamı olarak kullanılabilir belki orasını müze gibi düzenleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de görüşmede; yeni kütüphanemizin ihalesi yapıldı. Eylül- Ekim gibi de bitirilecek. Süreyi bundan sonra uzatmayacağımı söylemiştim. Artık hazır betonlarla binalar 6 ayda bitiyor’’ diye konuştu.

Toplantının son gündem maddesinde ise TÜRGEV’in tamamlayamadığı yurt binası yer aldı. Kuzeykent Mahallesi’nde bulunan ve TÜRGEV’e tahsis edilen bölgedeki atıl vaziyetteki bina da çözüme kavuşuyor. Kastamonu Belediye Meclisi’nde alınan kararla birlikte arsanın tahsisi, binayla birlikte TÜRGEV’den alındı.

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