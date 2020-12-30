Başkan Vidinlioğlu, vatandaşları kitap okumaya davet etti

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, evlerinde kalan vatandaşları kitap okumaya davet etti.

Sosyal medya hesabından evlerinde karantina altında kalan veya evlerinden çıkmayan vatandaşlara yönelik tavsiyelerde bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Değerli kardeşlerim, Covid-19 pandemisi tedbirlerince evde daha çok vakit geçirmeye başladık. Ekonomik, psikolojik ve bedenen yıpratıcı bu süreçte vaktimizi iyi değerlendirmeye çabalayalım. Basit egzersizler dopamin ve serotoninizi artırır, daha iyi hissetmenizi sağlar. Çevirim içi kurslar, eğitimler ve konuşmaları muhakkak dinleyelim, izleyelim. Yeni fikirler öğrenelim. Kitap okuyalım. Herkesin muhakkak ilgilendiği bir konu vardır. O konuda derinleşelim. Unutmayın herkesin erişebileceği en büyük hazine bilgidir, bilgi güçtür” dedi.

Pandemi sürecinde canını dişine takan sağlık çalışanlarına verdikleri emekleri içinde teşekkür eden Başkan Vidinlioğlu, “En önemlisi ailemizle ortak etkinlikler yapalım. Egzersizler, masaüstü oyunları, film gibi etkinlikler yapalım. Unutmadan; bu süreçte canını dişine takan başta sağlık görevlilerimizi, kolluk kuvvetlerimizi ve gece gündüz demeden çalışan belediye çalışanlarımıza destek olalım. Zorluk çıkarmayalım, çünkü onlar bizim için varlar, bizim için çabalıyorlar. Az kaldı. Sevdiklerimize uzaktan destek olmaya bir süre daha devam edeceğiz. Allah’ın izniyle bu süreçten en hasarsız şekilde çıkmak dileğiyle, herkese sağlıklar diliyorum” diye konuştu.