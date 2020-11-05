Başkan Vidinlioğlu: “Üniversite ile önemli çalışmalara imza atacağız”
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI, ORMANCILIK VE TABİAT TURİZMİ İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. ÖMER KÜÇÜK, KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI OP. DR. RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ’NİN İHTİSASLAŞMA YOLUNDA ATTIĞI ADIMLARLA İLGİLİ BİLGİLER VERDİ.
Üniversite yetkilileri ile bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu,
Kastamonu Belediyesi Meclis Salonu’nda üniversite yetkilileri ile bir araya gelen bilgilendirme toplantısında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “Biliyorsunuz gastronomiyle ilgili üniversitemizle bir çalışma içerisine gireceğiz. Covid-19 salgını dolayısıyla bu çalışma biraz gecikti. Şehrimiz genelinde tüm hanelere ulaşacağız. Buralarda yapılan yöresel yemekleri ortaya çıkartacağız. Bugün bilinen 812 çeşit ürünümüz var. Bunun 200’ü yemek üzerine. Amacım yöresel mutfaktaki gücümüzü tam anlamıyla ortaya çıkartmaktır. Yine kendirle ilgili de artık konuşmanın ötesine geçmeliyiz. Eyleme geçmeliyiz. Müteşebbis gerekiyor. Bu alanda yatırım yapmak isteyen kim olursa olsun elimizden gelen desteği vermeye gayret edeceğiz. Üretici ürettiği ürünü sıkıntısız satarsa kendirde de istenileni alabiliriz. Aksi taktirde üreticiyi cesaretlendiremeyiz. Elimizin değerini bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.