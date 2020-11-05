Başkan Vidinlioğlu: “Üniversite ile önemli çalışmalara imza atacağız”

Üniversite yetkilileri ile bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu,

Kastamonu Belediyesi Meclis Salonu’nda üniversite yetkilileri ile bir araya gelen bilgilendirme toplantısında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “Biliyorsunuz gastronomiyle ilgili üniversitemizle bir çalışma içerisine gireceğiz. Covid-19 salgını dolayısıyla bu çalışma biraz gecikti. Şehrimiz genelinde tüm hanelere ulaşacağız. Buralarda yapılan yöresel yemekleri ortaya çıkartacağız. Bugün bilinen 812 çeşit ürünümüz var. Bunun 200’ü yemek üzerine. Amacım yöresel mutfaktaki gücümüzü tam anlamıyla ortaya çıkartmaktır. Yine kendirle ilgili de artık konuşmanın ötesine geçmeliyiz. Eyleme geçmeliyiz. Müteşebbis gerekiyor. Bu alanda yatırım yapmak isteyen kim olursa olsun elimizden gelen desteği vermeye gayret edeceğiz. Üretici ürettiği ürünü sıkıntısız satarsa kendirde de istenileni alabiliriz. Aksi taktirde üreticiyi cesaretlendiremeyiz. Elimizin değerini bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.