Başkan Vidinlioğlu tedavi altına alındı
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI OP. DR. RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU, KARIN AĞRISI ŞİKÂYETİ NEDENİYLE MÜRACAAT ETTİĞİ ÖZEL HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, karın ağrısı şikâyeti nedeniyle müracaat ettiği özel hastanede tedavi altına alındı.
Başkan Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun durumu hakkında Kastamonu Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Galip Vidinlioğlu 21 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde karın ağrısı şikâyetiyle Özel Anadolu Hastanesi’ne giderek gerekli tetkiklerini yaptırmıştır. Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Ertan Şahbat tarafından gerçekleştirilen muayene sonrası safra kesesinde iltihap tespit edilmiştir. Sayın Başkanımız hastaneye tedbir amaçlı yatırılmıştır ve tedavisi burada sürmektedir. Sayın Başkanımızın sağlık durumu gayet iyidir. Kendisinin hepinize selamları vardır.”
Ayrıca belediye personellerinden bazılarında test sonucunun pozitif çıkması ile ilgili de yapılan açıklamada, “Diğer taraftan Kastamonu Belediyesi Hizmet Binası’nda görev yapan KASKİ personellerimizden bir çalışma arkadaşımızda Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Arkadaşımızın durumu iyidir ve evinde karantinadadır. Bu duruma bağlı olarak 7 çalışma arkadaşımız ise tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alınmıştır” denildi.
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