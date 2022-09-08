Başkan Vidinlioğlu: “Şehrin 50 yıllık problemini 3 yılda çözme gibi bir ihtimalimiz olmaz”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, il merkezinde yaşanan sel ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrin 50 yıllık problemini 3 yılda çözme gibi bir ihtimalimiz olmaz. Şehrin 50 bin nüfus kapasiteli altyapısıyla şu anda 125 bin nüfusa hitap ediyoruz" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Eylül ayı meclis toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 3 Eylül Cumartesi günü yaşanan sel ile ilgili konuşan Başkan Vidinlioğlu, “İş yerlerinin, evlerin su basmasının nedeni dere yatağındaki suyun yükselmesi. Buna yapacağınız hiçbir şey yok. Ciddi bir kot farkı var bazı yerlerde. Dere yatağına gelen suyu pompalıyor fakat geri gelen suya hiçbir şey yapamıyoruz. Hem Nasrullah’ta hem Aşirefendi Hanı’nda hem de çoğu yerde bu oldu. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim; altyapıda yaklaşık 70 milyon liraya yakın para harcadığımız Tosya Yolu’nda çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü orada çok ciddi bir çalışma yapmıştık. Şehrin her yerinde bu uygulamayı yapmaya çalışıyoruz. Bakan Bey ile yeniden görüşeceğim. Altyapı ve içme suyu ile ilgili projemiz bekliyor. Korona virüs nedeniyle Avrupa Birliği fonları bir bekleme ve askıya alma söz konusu. İnşallah onu da çözmüş oluruz. Nasıl ki Atık Su Arıtma Tesisini tamamladık, hemen hemen aynı maliyette olan içme suyu ve alt yapı ile ilgili çalışmamızı da tamamlayacağız. Ilgaz İsale Hattında meydana gelen zararda yaklaşık 11 kilometrenin maliyeti 45 milyon TL’dir. Şehirde 380 kilometre ağ var. 380 kilometre ağın 11 kilometresi 45 milyon lira ise hesabı yapılabilir. Bunun altından Belediye imkanlarıyla kalkmak çok mümkün değil. Ya Avrupa Birliği desteği ya da ciddi bir hükümet desteğiyle bu yapılabilir. Bunu da zamana yaymamız gerekir. Bazen sözlerim oraya buraya çekiliyor, yapmakla mükellefsin deniliyor. Şehrin 50 yıllık problemini 3 yılda çözme gibi bir ihtimalimiz olmaz. En son rahmetli Mustafa Kazım zamanında olan alt yapıyla devam ediyoruz. Dolayısıyla şehrin 50 bin nüfusu olan altyapısıyla şu anda 125 bin nüfusa hitap ediyoruz. Borularımız ince kalıyor. Suyu biraz basınçlı verseniz patlatıyorsunuz. Az basınçla verirseniz yukarıya çıkmıyor. Elbette çözme yolunda bir irade göstereceğiz ama bu dünden bugüne hemen çözülecek bir problem değil. Herkesten anlayış bekliyoruz. O gece biz sabaha kadar ekibin başındaydık ve aldığımız tüm ihbarları değerlendirdik. O kadar şiddetli bir yağmura rağmen evinde su olan kimse yoktu. Kocaeli’nden bir kombine araç geldi, 10 gün burada olacak. Belediye çalışanlarımızın gözlerinden öpüyorum her birinin emeğine sağlık” dedi.

“Uygun maliyetlerle yapabilirsek, tamamen elektrikli arabalara dönebiliriz”

Kastamonu Minibüsçüler Kooperatifi Özel Halk Otobüsü İşletmesinin yolcu ücret tarifesinde zam talebi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun bulunarak oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarifeye göre şehir içi öğrenci yolcu tarifesi 4,50 TL’den 5,50 TL’ye, şehir içi tam ücret tarifesi 6 TL’den 7,50 TL’ye yükseltildi. Zamlı tarife 15 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Özel halk otobüslerine yapılan zam sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, “Türkiye’nin en yaşlı nüfusu bu bölgede: Sinop, Çankırı ve Kastamonu. Alana baktığımızda Kastamonu’daki alan çok büyük. Tabi buradaki en büyük sıkıntı da 65 yaş üstü ve engelli yolcumuzun çok fazla olması. Asıl ana problem buradan kaynaklanıyor. İnşallah bu konuda ben de görüştüğümüzde söyleyeceğim. Her ile aynı şekilde 65 yaş için yardımın ayrı olması, desteğin ayrı olması çok hakkaniyetli değil. Dolayısıyla Kastamonu gibi yaşlı nüfusu fazla olan bir ile yapılan yardım bin 200 lira. Genç nüfusun fazla olduğu ile de yapılan yardım aynı. Dolayısıyla burada çok yoğun şekilde 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın kullandığı hat var. Bu da ciddi bir maliyeti beraberinde getiriyor. İşin doğrusu asla böyle bir şey yapmak ist emezdim. En son zammı, mazot 21 lirayken yapmıştık. Şu anda 28-29 lira bandında. Yani yüzde 40 zamlandı. Biz yüzde 25 zam verdik çünkü çarklarını döndüremiyorlar. Vatandaşı daha çok düşündüğüm için bu seviyede tuttum. Yapacak bir şey yok. Her şeyin kat kat arttığı bir dönemde 2 defa yüzde 25 zam yapmış olduk. Alternatifimiz kalmadı. Ayrıca Belediye olarak hat ücretini de almıyoruz, Kastamonu Belediyesi de kendinden veriyor. Keşke imkan olsa da daha fazla verebilsek. Başka illerde bunun örnekleri var. Çankırı Belediyesi bu işi kendi bünyesine almış. Fakat Çankırı’da 30 minibüsle bu işi çözebiliyorsunuz. Onunla ilgili bir çalışma yapmak lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğim. Otobüsçülerimizle de bir görüşme gerçekleştireceğim. İnşallah uygun maliyetlerle yapabilirsek, tamamen elektrikli arabalara dönebiliriz. Bunları masaya yatırmamız lazım. Durakların uzaklığı yakınlığıyla ilgili konu mantıklı. Bununla ilgili belediyeyi de bilgilendirmiştik aslında. Baştan beri söylediğim şey durak mesafelerimiz çok yakın. Sadece bir yerde oynama yaptık şu ana kadar. Sinanbey’in oradaki durağı aldım spor salonunun olduğu yere aldım. Kıyamet koptu. Böyle bir problemle karşı karşıyayız. Bunu çözme yönünde ayrı bir irade göstermek durumundayım. Bunu da inşallah en kısa zamanda çözeceğiz” diye konuştu.

“Akaryakıt fiyatları gerilerse biz de tarifeyi yeniden güncelleriz”

Akaryakıt fiyatlarının gerilemesi durumunda tarifede yeniden güncellemeye gidebileceklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, “Aslında bu rakamlar her şeyin çok çok arttığı dönemde o kadar da büyük rakamlar değil. Elbette ben de öğrenciyken biliyorum. Cebimde para olmadığı için çok yürümüşlüğüm vardır. Aradan bunca zaman geçmişken öğrencilerin çok daha iyi şartlarda eğitim öğretime devam etmesini ben de arzu ederim. Ama onların ki de biraz daha sınırlı oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu da gündeme getiririz. Ama ciddi maliyeti olan bir durum. Esnafımız da zor durumda. 7 liradan 28-29 liraya çıkmış bir mazot fiyatı var. 4 kat artmış. Biz iki defa yüzde 25 zam verdik. Bunların içinde lastik ekipman hiçbirisi olmadığı halde şoför çalıştırmayanlarda bile her ay asgari ücrete yakın zararla kapatıyorlar. Şu verilenlerle bile ucu ucuna denk gelecek. Özellikle enerji fiyatlarındaki artış görece bir artış. Bütün dünyayı etkileyen bir artış . Fiyatlar geri gelirse biz de fiyatları geri çekeriz. Onda kimsenin tereddütü olmasın” şeklinde konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşlarına yaptıkları taleplerin karşılanmasında güçlük çektiklerini ifade eden Vidinlioğlu, “Kamu kurum ve kuruluşlarından belediyenin talepleri olduğunda ciddi yokuşlar var. Son kez tekrar etmek istiyorum. Bu yokuş yapmalar, frene basmalar belediye nezdinde devam ederse aynı şekilde karşılık veririz bilginiz olsun. Çünkü bizim hiç kimseden gayrı resmi bir talebimiz olmaz ama belediyenin mutlaka herkese kolaylaştırıcı yaklaştığı bir dönemde eğer belediyenin taleplerine zorlaştırmaya ve işini yokuşa sürmeye kalkışan herhangi bir kurum olursa biz de aynısını onlara uygularız. Bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.